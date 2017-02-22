В 20:00 NASA объявит о новом «открытии за пределами Солнечной системы» [очередная новая Земля?]

Уже через пару часов – в 20:00 по киевскому времени в штаб-квартире NASA начнется экстренная пресс-конференция, посвященная объявлению какого-то важного открытия, связанного с экзопланетами – планетами, которые обращаются вокруг звезд за пределами Солнечной системы. Конференция будет транслироваться в прямом эфире на канале NASA TV, так что все желающие смогут следить за происходящим и узнать новости в числе первых.

Пока что никаких подробностей NASA не раскрывает. Примерно одновременно с началом пресс-конференции на сайте Nature выйдет статья, посвященная данному открытию.

Одна из последних таких пресс-конференций была посвящена открытию экзопланеты Kepler 452b, получившей негласное прозвище «Новая Земля». Вполне возможно, что в этот раз нас ждет очередная точная копия, а возможно и несколько копий Земли. В пользу этого говорит и изображение Kepler 452b в анонсе пресс-конференции.

Сразу после пресс-конференции состоится сессия Reddit AMA, в рамках которой ученые любезно ответят на все вопросы, касающиеся экзопланет.

Источник: NASA