В 2016 году Google предлагала $30 млрд за мессенджер Snapchat

Компания Snapchat, которая имеет официальное название Snap Inc., вышла на IPO в марте этого года. Но ещё до того Google проявляла интерес к покупке Snapchat и вела переговоры с главой компании Эваном Спигелем (Evan Spiegel).

Обсуждение покупки велось в начале 2016 года, и тогда Google готова была заплатить за Snapchat внушительную сумму в $30 млрд. Судя по всему, предложение было в силе и после того, как Snap Inc. стала публичной компанией. Но Спигель не захотел продавать её. Фактически, столь значительные решения относительно будущего компании могут принимать только Спигель и сооснователь Snap Inc. Бобби Мерфи (Bobby Murphy).

В Snap Inc. назвали эту информацию «лживыми слухами», а в Google отказались комментировать озвученные сведения.

Несмотря на несостоявшуюся сделку, у компаний Google и Snap Inc. достаточно близкие отношения. Фактически, Google инвестировала деньги в Snapchat после IPO. В то же время Snap Inc. является одним из крупнейших клиентов платформы Google Cloud, на которой обслуживается сервис Snapchat. Она намерена потратить на Google Cloud около $2 млрд.

Источник: gsmarena