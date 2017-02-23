В 2016 году объем 3G-интернета в сети lifecell вырос в 7,5 раза, а его доля в общем дата-трафике оператора составила 87%

Украинский оператор мобильной связи lifecell подвел итоги потребления абонентами интернет-трафика в 2016 году. По данным компании, объем мобильного 3G-интернета вырос на 31% на квартальной основе, и на 364% — на годовой. Его доля в общем дата-трафике составила 87%, по сравнению с 58% в четвертом квартале 2015 года. Прирост потребленного общего дата-трафика составил 210% к четвертому кварталу 2015 года и 26% к третьему кварталу 2016 года.

На конец 2016 года lifecell зафиксировал квартальный рост мобильного 3G-интернета на 31%, до 12438 Тбайт. Объем потребленного 3G дата-трафика в 2016 году превысил объем 3G трафика в 2015-м в 7,5 раза. Показатель максимального дневного 3G трафика в четвертом квартале достиг 157 Тбайт, что на 312% больше, чем в четвертом квартале 2015 года.

Всего в четвертом квартале 2016 года абоненты lifecell отправили и получили 14258 Тбайт данных, что на 210% больше, чем в аналогичный период 2015 года. При этом, показатель среднего потребления мобильного интернета в четвертом квартале 2016 года достиг 158 Тбайт в день, что на 25,9% больше, чем в третьем квартале 2016 года, и на 210% больше, чем годом ранее. Максимальный суточный показатель потребления дата-трафика вырос на 192% относительно четвертого квартала 2015 года и в абсолютном выражении составил 180 Тбайт.

Представители компании считают, что одним из главных катализаторов роста потребления дата-трафика стало активное развертывание сети lifecell, которая на сегодняшний день покрывает более 6500 городов и населенных пунктов Украины, на территории которых проживает около 28 миллионов людей. Среди других причин пресс-служба оператора назвала высокое проникновение смартфонов в сети оператора, тарифные предложения с включенным объемом трафика, а также самую высокую скорость передачи данных в мобильной сети по данным сервиса Speedtest.

Источник: lifecell