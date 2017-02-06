В 2016 году от мошенничества пострадал каждый сотый держатель платежных карт в Украине, «доход» мошенников составил почти 340 млн грн

По данным ассоциации ЕМА, в прошедшем году от мошенничества с платежными инструментами пострадало 1,22% пользователей от общего количества держателей карт в Украине (согласно статистике Нацбанка Украины, на руках у соотечественников около 31,1 миллиона активных платежных карт). Совокупный расчетный доход преступников в 2016 году составил 339,13 миллионов гривен, «доход» от вишинга — 275,45 миллионов гривен, от фишинга – 63,68 миллионов гривен. Для сравнения, в 2015 году показатель «дохода» преступников был 4 раза меньше – 84,36 миллионов гривен.

Как показывает статистика, случаев мошенничества стало больше, выросли и средние суммы мошеннических операций. Однако по некоторым видам мошенничества можно констатировать спад. Рекордно выросло количество фишинговых сайтов (с 38 до 174 сайтов, то есть – в 4,5 раза), а, в целом, от фишинга и других видов мошенничества в Интернет в 2016 году пострадало 0,59% клиентов-держателей банковских карт. Жертвами телефонного мошенничества стали 0,63% держателей карт. Для сравнения, в 2015 году число пострадавших от мошенничества было ниже – 0,71%, количество жертв Интернет-мошенников составляло 0,51%, а жертв телефонных мошенников – 0,2%.

Выросли и средние суммы мошеннических операций: вишинг (с 834 гривен до 1403 гривен), фишинг (с 206 гривен до 345 гривен). Зато уменьшилось количество случаев банкоматного мошенничества: cлучаев компроментации данных (скимминг и ивсдроппинг) – с 99 (в 2015 году) до 71 (в 2016 году); cлучаев захвата наличных (кеш-треппинг) – с 991 (в 2015 году) до 830 (в 2016 году).

Согласно подсчетам ЕМА, в четвертом квартале 2016 года 63% сообщений о мошенничестве касалось случаев социальной инженерии (вишинг, фишинг, банкоматное мошенничество и мошенничество в Интернет). К слову, Нацбанк отмечает, что около 30% всех обращений граждан в НБУ касаются именно жалоб на действия мошенников, при этом о случаях мошенничества регулятору сообщали 48% банков Украины. Количество незаконных операций с банковскими картами превысило 57 тысяч.

Источник: EMA