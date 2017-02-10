В 2016 году продажи электромобилей в Европе впервые превысили отметку 100 тыс. штук. Самый большой вклад внесла Франция, самая популярная модель — Renault Zoe

За прошедший 2016 год продажи новых электромобилей в Европе впервые превысили отметку в 100 тыс. штук, достигнув показателя в 102625 экземпляров. Это на 4,7% больше, чем в 2015 году, когда европейцы приобрели 97687 электромобилей. Всего же на дорогах стран Европы по данным Avere-France уже можно встретить порядка 340 тыс. электромобилей.

Интересно, что самый крупный вклад в пополнение отряда экологически чистых автомобилей внесла Франция (27307 электромобилей), обогнав прошлогоднего лидера Норвегию, где было продано «всего» 24221 новых электромобилей. При этом Норвегия по-прежнему продолжает удерживать звание самой «электромобильной» страны мира, так как доля таких моделей на авторынке Норвегии составляет рекордные 29,5%.

На третьем и четвертом местах рейтинга расположились Германия и Великобритания, где было продано соответственно 13621 и 11194 новых электромобилей. Далее следуют Австрия, Швейцария, Швеция, Испания и другие.

Самым популярным электромобилем в Европе является модель Renault Zoe, которую в прошлом году приобрели 21735 европейцев. Второе место у Nissan Leaf (18456 авто), третье — у Tesla Model S (10567 штук), четвертое — у BMW i3 (9674 экземпляров) и пятое — у Volkswagen e-Golf (6543 штук).

Показательно, что концерн Renault-Nissan отметился сразу двумя первыми местами рейтинг. Также весьма интересно, что в Европе довольно активно продается семейный минивэн Tesla Model X — за 2016 год приобрели 3628 таких электромобилей.

Источник: Avere-France