В 2016 году разработчики получили свыше $20 млрд дохода от приложений из App Store, что на 40% больше по сравнению с 2015 годом

Компания Apple подвела краткие итоги работы магазина приложений App Store за прошлый 2016 год, а также отметила рекордные показатели первого дня нового 2017 года.

Итак, согласно данным Apple, в 2016 году разработчики получили свыше $20 млрд выплат, что на 40% больше по сравнению с 2015 годом. Всего же с 2008 года магазин App Store принёс разработчикам свыше $60 млрд за приложения для устройств iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV и Mac. А всего за один новогодний день был поставлен новый рекорд продаж в App Store — покупатели потратили порядка $240 млн.

Текущий праздничный сезон стал крупнейшим в истории App Store, так как пользователи устройств Apple потратив свыше $3 млрд только в декабре. В этом же месяце игра Super Mario Run от Nintendo попала в историю с числом загрузок, превысившим 40 млн всего за 4 дня после релиза: это приложение стало самым загружаемым по всему миру в день Рождества и в Новый год.

Игра Super Mario Run также находится в числе Топ-10 самых загружаемых приложений в мире, а возглавляет этот чарт Pokemon Go. В число самых загружаемых приложений также попали такие приложения, как Prisma, Reigns, Procreate, Lumino City, Sweat With Kayla и djay Pro. Всего же на данный момент в App Store доступно свыше 2,2 млн приложений, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Также отметим, что размер доходов от подписок на сервисы (Netflix, HBO Now, Line, Tinder, MLB и т.д.) вырос до $2,7 млрд долларов, что на 74% выше по сравнению с 2015 годом.

«2016-й стал самым внушительным по своим рекордным показателям годом для App Store, принеся разработчикам 20 млрд долларов, а 2017-й положил прекрасное начало прямо 1 января — этот день стал самым значимым в истории App Store, — сказал Филип Шиллер, старший вице-президент Apple по продуктовому маркетингу. — Мы благодарны всем разработчикам, создавшим самые передовые приложения, которые вместе с нашими продуктами действительно помогают сделать жизнь людей лучше».

Напомним, что магазин App Store доступен пользователям Apple в 155 странах мира. Самыми кассовыми рынками для него стали США, Китай, Япония и Великобритания, при этом в Китае был зафиксирован рекордный ежегодный рост на 90%. В рамках кампаний Apps for Earth и Games for (RED) специальный контент позволил передать организациям World Wildlife Fund и (RED) свыше $17 млн на защиту окружающей среды и борьбу со СПИДом.

Источник: Apple