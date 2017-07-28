В 2016 году Украина обратилась к Google с запросами на раскрытие данных 28 пользователей и удаление 107 контентных записей

Правительство Украины относительно не любопытное по сравнению с Россией или Штатами. В новом отчете Google Transparency Report говорится, что за 2016 год украинские правоохранительные органы направили компании запросы на раскрытие данных всего 28 пользователей, которые были частично удовлетворены. Для сравнения, российские спецслужбы пытались получить доступ к 392 аккаунтам, а американские — к 27 272.

Вместе с тем, количество запросов на доступ к аккаунтам пользователей из Украины растет. В 2015 году украинские власти запросили у Google раскрытие данных всего 9 пользователей, которые не были удовлетворены.

Также украинские власти сравнительно редко требуют от компании удалить из сети контент, который, по их мнению, нарушает какие-либо законы или чьи-то права. Часто такой контент классифицируют как экстремистский, пропагандистский или содержащий призывы к суициду. Так за 2016 год в Google от украинского правительства поступило 40 запросов на удаление в общей сложности 107 записей преимущественно по причине содержания клеветы (78), а также нарушения авторских прав (14), критики власти (8) и другим причинам.

Преимущественно речь шла о ресурсах из поиска, также в 2016 году украинские власти попросили удалить 6 публикаций в YouTube и два поста в блогах.

Примечательно, что 31 декабря 2014 года, в разгар политического и экономического кризиса, после революционных событий в Украине и начала агрессии со стороны РФ, власти запрашивали удаление рекордного числа записей — 172, большинство из которых были, по их мнению, связаны с угрозой безопасности и содержали клевету.

Между тем, в лидеры по количеству запросов на удаление контента в 2016 году начала выходить Россия. Она направила более половины всех запросов, говорится в отчете (13 200 из общего числа 20 000+ по всем странам). 85% российских запросов были направлены с целью обеспечения национальной безопасности, 5% запросов относились к критике представителей власти, 2% были связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства. США направили чуть более тысячи запросов на удаление контента.

Источник: AIN