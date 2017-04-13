В 2016 году украинцы 75 млн раз использовали государственные онлайн-сервисы для регистрации бизнеса, недвижимости и других услуг

Выступая на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, министр юстиции Павел Петренко сообщил, что в прошлом году украинцы 75 млн раз воспользовались услугами государственных онлайн-сервисов. Об этом сообщил корреспондент издания LIGA.net, присутствующий на встрече.

«Министерство юстиции совместно с профильным комитетом и членами парламента запустило проект предоставления онлайн-сервисов в сфере регистрации бизнеса, недвижимости, рождения. Это реальные цифры, которые на сегодня уже являются статистикой: более 75 млн раз украинцы воспользовались онлайн-услугами без коммуникаций с чиновниками, без бюрократии и без коррупции», — отметил Павел Петренко.

Министр юстиции Украины также добавил, что из этого количества почти миллион услуг составили платные онлайн-сервисы.

Напомним, что 7 апреля 2016 года Министерство юстиции Украины представило «Онлайн-дом юстиции», который позволяет в онлайн-режиме регистрировать общественные организации и получать ряд свидетельств и выписок. После запуска создатели сервиса пообещали регулярно пополнять его новыми возможностями.

После этого был реализован онлайн-сервис, позволяющий создать или ликвидировать ФОП (Фізична особа-підприємець) в течение суток. А до конца текущего года Министерство юстиции Украины планирует также перевести в электронную форму возможность ликвидации общественных объединений и создания профессиональных союзов.

Источник: LIGA.net