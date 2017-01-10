В 2017 году Samsung планирует продать 60 млн смартфонов Galaxy S8, 20 млн Galaxy A и 100 млн Galaxy J

Сразу несколько утечек данных свидетельствуют о наполеоновских планах компании Samsung по завоеванию рынку смартфонов в 2017 году. Соответствующие выводы можно сделать, проанализировав заказы на комплектующие.

В частности, Samsung намерена продать 60 млн единиц нового флагманского смартфона Galaxy S8. Это существенно превышает прогнозный объём поставок нынешнего флагмана в лице Galaxy S7, который ожидается на уровне 48 млн устройств. Модели двух предыдущих поколений — Galaxy S6 и Galaxy S5 – разошлись тиражом в 45 млн единиц. Лишь для более давних моделей Galaxy S4 (2013 год) и Galaxy S3 (2012 год) фигурировали большие объёмы реализации – 70 и 65 млн, соответственно.

Кроме того, на протяжении 2017 года компания Samsung планирует реализовать около 20 млн смартфонов серии Galaxy A, и около 100 млн устройств бюджетной серии Galaxy J.

Источник: gsmarena 1, 2