В 2017 году в Херсонской области планируют построить солнечные электростанции суммарной мощностью 250 МВт, включая крупнейшую в Украине СЭС на 35 МВт в Алешковском районе

В 2017 году в Херсонской области запланировано строительство солнечных электростанций мощностью 250 МВт, сообщил и.о. заместителя главы области Евгений Рищук. В частности, в Алешковском районе собираются построить крупнейшую в Украине станции мощностью 35 МВт, для чего в область будет привлечено $35 млн инвестиций. Данная СЭС разместится на полях фильтрации, непригодных для общественных потребностей и сельскохозяйственного использования.

Одним из условий для инвесторов, которые планируют строить бизнес в Херсонской области, власти назвали регистрацию инвестиционного объекта непосредственно в регионе строительство, что делается для обеспечения поступления налогов в местный бюджет. Власти Алешковского района выражают поддержку инновациям, так как уверены, что реализация данного проекта позволит создать новые рабочие места для жителей район и получать существенные средства за аренду земли.

«Благоприятные климатические условия делают Херсонщину инвестиционно привлекательной именно в перспективе развития гелиоэнергетики. Сейчас для юридических лиц, производящих солнечную энергию в Украине, созданы все условия. «Зеленый» тариф, который будет действовать до 2030 года, позволяет продавать полученное электричество в сеть по выгодным льготным расценкам, одним из самых высоких в Европе» — отметил Евгений Рищук.

Напомним, что на данный момент идет строительство солнечной электростанции в пгт Белозерка, где уже выполнена основная подготовительная работа и начат монтаж. Сооружение разместилась на 18 га земли и будет состоять из 38000 поликристаллических фотоэлектрических модулей общей мощностью 9,5-10,00 МВт. Стоимость оборудования для 1 МВт обойдется инвестору $1 млн, установка рассчитана минимум на 25 лет эксплуатации. Введение солнечной электростанции в пгт Белозерка в строй запланировано уже на конец мая текущего года.

Инвестором строительства является ООО «Ренджи Бершадь», с которой Херсонская область начала сотрудничество в 2016 году, после участия компании в XI инвестиционном форуме «Таврийские горизонты». После введения в эксплуатацию данного объекта, компания планирует продолжить строительство солнечных электростанций в Великолепетихском, Каланчацком, Геническом и других районах Херсонщины.

Источник: Херсонська Обласна Державна Адміністрація (1, 2)