В 2018 году в Норвегии спустят на воду первый в мире беспилотный электрический контейнеровоз Yara Birkeland

В Норвегии разработали первое в мире полностью автономное грузовое судно Yara Birkeland, которое приводится в действие исключительно электродвигателями и не требует присутствия команды на борту. Что самое интересное, создатели судна — собираются спустить его на воду уже во второй половине следующего года.

Созданием контейнеровоза займутся один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений Yara International и производитель систем позиционирования и наведения для военных и гражданских целей Kongsberg Gruppen. Именно второй участник проекта создал полноценную систему автономного управления на основе камер, радаров, лидаров и инфракрасных камер, которая работает совместно с системами глобального позиционирования GPS и автоматической информационной системой AIS, служащей для идентификации судов, габаритов, курса и других данных с помощью УКВ-радиоволн.

Судно собираются использовать для перевозки грузов (в первую очередь речь идет об удобрениях) между тремя норвежскими портами, при этом маршрут Herøya – Brevik составляет 7 морских миль, а Herøya – Larvik — 30 морских миль. Длина судна составляет 70 метров, высота — 15 метров, ширина — 12 м, осадка полная — 5 м. Крейсерская скорость — 6 узлов (11,1 км/ч), максимальная скорость — 10 узлов (18,5 км/ч). В случае успеха предприятия его создатели рассмотрят возможность инвестировать и в более крупные модели, способные на более длительные переходы.

Судно Yara Birkeland способно перевозить от 100 до 150 стандартных 20-ти футовых морских контейнеров (TEU), при этом общая масса полезного груза может доходить до 3000-4500 тонн. В движение оно приводится двумя азимутальными подруливающими устройствами и двумя туннельными двигателями- все четыре движителя с электрическим приводом. Общая емкость аккумуляторов судна составляет поряжка 3,5-4 МВтч.

Стоимость Yara Birkeland оценивается в $25 млн, что в три раза дороже цены обычной модели аналогичного размера и грузоподъемности. Однако экономия на топливе и зарплате команде должна снизить эксплуатационные расходы на 90%, так что окупаемость данной модели произойдет заметно быстрее, чем у классических вариантов. Помимо экономии средств, одной такое судно сможет заменить около 40 тысяч грузовиков в год, загрязняющих окружающую среду.

Как уже упоминалось, создатели судна собираются спустить его на воду во второй половине 2018 года. На протяжении первого года Yara Birkeland будет тестироваться в присутствии капитана и небольшой команды, в 2019 году судном будут управлять в удаленном режиме и наконец к 2020 году оно должно стать полностью автономным.

Напомним, что аналогичные беспилотные суда для перевозки грузов разрабатывает британская компания Rolls-Royce.

Источник: Wall Street Journal, Kongsberg