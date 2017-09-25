В 2018 году в Японии стартует тестирование 5G-сетей в диапазоне 4,5 ГГц, а уже в 2020 году их запустят в коммерческую эксплуатацию

В Японии определились с датой коммерческого запуска услуг на базе мобильных сетей 5G. Это произошло после того, как шведская компания Ericsson и ведущий японский оператор мобильной связи KDDI заключили партнёрское соглашение о совместном тестировании возможностей сетей пятого поколения на частоте 4,5 ГГц в нескольких городах Японии.

Во время пилотного проекта партнеры будут тестировать различные сценарии использования 5G в частотных диапазонах 4,5 ГГц и 28 ГГц, а также исследовать взаимодействие между технологиями 5G и LTE. Пилотный проект завершится к марту 2018 года, а коммерческие 5G услуги для своих абонентов KDDI планирует запустить уже к 2020 году.

Отметим, что данное партнерское соглашение является продолжением ранее объявленного сотрудничества между двумя компаниями в области сетей пятого поколения. С января 2017 года партнеры успешно провели тесты на частоте 28 ГГц в Синдзюку, одном из самых оживленных районов Токио.

Напомним, что недавно Ericsson вместе с Verizon и Qualcomm Technologies установили новый рекорд в скорости загрузки во время тестирования технологии «гигабитного» LTE, достигнув отметки 1,07 Гбит/с. Компании смогли увеличить пиковые скорости и пропускную способность сети на 20%, использовав одновременно 12 LTE-потоков. Примечательно, что во время теста были агрегированы всего три частотных диапазона шириной 20МГц каждый.

Источник: Ericsson