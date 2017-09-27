В 2019 году британский автопроизводитель Jaguar Land Rover запустит в серию премиальный электрический кроссовер Road Rover

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover собирается выпустить новую модельную линейку Road Rover до конца текущего десятилетия, причем первенцем станет полноценный электрический внедорожник премиум-класса, ориентированный на рынки США и Китая.

Будущая модель собирается конкурировать по уровню комфорта и качеству отделки салона с седанами Mercedes-Benz S-Class, но при этом получит более продвинутые внедорожные способности. Несмотря на формат «купеобразного кроссовера» разработчики также обещают впечатляющую динамику при движении по дорогам, что и подчеркивает название линейки Road Rover (кстати, данное обозначение уже использвалось для экспериментальной модели, выпущенной в середине прошлого века).

Модель Road Rover будет разрабатываться параллельно со следующим поколением Jaguar XJ, оба электромобиля получат идентичную алюминиевую платформу с парой электродвигателей над каждой из осей и подключаемым по мере необходимости полным приводом. Запас хода должен составить не менее 500 км, а разгон от 0 до 100 км/ч — не более 5 секунд.

Jaguar I-Pace

Официальный анонс новинки состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце 2019 года, при этом продажи серийной версии начнутся в ближайшем времени, то есть скорее всего в начале 2020 года. Стоимость премиального электромобиля Land Road Rover ожидается на уровне порядка $120 тыс, что позволит ему побороться за покупателя не только с Mercedes-Benz S-Class, но и с Tesla Model X, Audi E-tron Sportback и другими спортивными электрическими SUV.

Напомним, что недавно Jaguar объявил, что с 2020 года будет выпускать только гибриды и электрические модели, а начнет данную программу уже в текущем году с электрокроссовера Jaguar I-Pace. Также в рамках Франкфуртского автосалона производитель представил концепт беспилотного электромобиля будущего FUTURE-TYPE и «самый красивый электромобиль в мире» Jaguar E-type Zero на основе классической модели 1968 года.

Источник: Autocar