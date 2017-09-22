В 2019 году выйдут полностью электрические версии хэтчбеков Peugeot 208 и DS 3 Crossback, годом позже — Peugeot 2008, а к 2023 году 80% моделей PSA Group будут электрическими

Все автопроизводители рано или поздно перейдут на электромобили, однако способ этого перехода у каждой компании свой. Кто-то изначально выпускает только электромобили (Tesla) и их эта проблема не касается, кто-то выделяет под электромобили отдельные от основного модельного ряда семейства (VW I.D., BMW iX, Mercedes EQ), ну а самые осторожные оснащают электродвигателями существующие модели.

Именно по последнему пути решили пойти французы из PSA Group (бренды Citroen, Peugeot, Opel и др.), объявив на встрече с инвесторами, что уже в 2019 году выпустят полностью электрическую версию хэтчбеков Peugeot 208 и DS 3 Crossback, а еще через год — в 2020 году — начнут продавать электрический компактный кроссовер Peugeot 2008.

Интересно, что «электрификацию» хэтчбека Peugeot 208 будут проводить на следующем поколении модели, которое представят в сентябре 2019 года. При этом на рынок выйдет как электрическая, так и классическая версия модели на основе двигателя внутреннего сгорания. Запас хода электромобиля составит порядка 300 км, по этому параметру она будет аналогична модели-конкуренту Renault Zoe.

Практически все новые модели группы на платформе EMP2 получат в качестве опции систему подключаемого гибрида (plug-in hybrid), речь идет о таких автомобилях, как Peugeot 3008, Peugeot 5008, DS 7 Crossback, Citroen C5 Aircross, Opel/Vauxhall Grandland X и др. Напомним, что на данный момент в продуктовом портфеле компании присутствуют такие электромобили, как сити-кары Citroen C Zero и Peugeot iOn minicars (которые являются модификациями Mitsubishi iMiEV), компактный внедорожник Citroen e-Mehari, коммерческие модели Peugeot Partner и Citroen Berlingo, а также Opel Ampera-e (европейская версия Chevrolet Volt).

Руководство PSA Group также отметило, что в период с 2019 по 2021 годы в серийное производство выйдут как минимум пять электромобилей, а к 2023 году 80% всех моделей компании будут оснащаться электрическими двигателями (речь идет о чисто «батарейных» и гибридных моделях).

Источник: Automotive News