В Apple придумали решение проблемы несовместимости наушников с разными коннекторами – новый разъем Ultra Accessory Connector (UAC)

Подключить наушники Apple EarPods с разъемом Lightning от iPhone 7 или iPhone Plus, как и любую другую модель с этим коннектором, к тому же ноутбуку MacBook с разъемом USB-C сейчас невозможно. Но, похоже, что в будущем эта проблема исчезнет.

Как сообщили сразу несколько источников, в Apple уже «придумали» новый порт для подключения сторонних аксессуаров к своим устройствам, призванный решить проблему несовместимости устройств с разными коннекторами. Он называется Ultra Accessory Connector (UAC). Сразу оговорим, что об использовании UAC в айфонах, айпадах и макбуках речь не идет вообще – там останутся Lightning и USB-C (можно спать спокойно, пока). Данное решение планируется использовать как промежуточное звено: наушники с этим портом смогут через переходники подключаться не только к смартфонам iPhone c Lightning и к ноутбукам MacBook с USB-C, но и к устройствам с классическим 3,5-мм разъем, на лету подстраиваясь под новый источник звука.

Apple plans new smaller Ultra Accessory Connector (UAC) for Made-for-iPhone accessories https://t.co/fcNH7gYQD3 pic.twitter.com/jeBTozoAD9

Отметим, что разъем UAC не был разработан Apple – он уже был в камерах Nikon, только там он назывался UC-E6. Разъем UAC представляет собой небольшой закругленный коннектор размерами 2,05 на 4,85 миллиметра. Он чуть тоньше, чем коннектор USB-C, а его ширина примерно вдвое меньше ширины Lightning и USB-C.

Here comes yet another iPhone-compatible connector: UAC #iphone #MFi https://t.co/0V7nxGGTeQ pic.twitter.com/363xCTvehd

— The Mac Observer (@MacObserver) 7 февраля 2017 г.