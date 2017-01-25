В Apple Watch появятся режим Theater Mode и поддержка Siri для сторонних приложений

Компания Apple намерена реализовать в своих умных часах Apple Watch новый режим Theater Mode. Соответствующее нововведение будет реализовано в обновлении watchOS 3.2.

Режим Theater Mode позволит достаточно легко выключить звук и отключить активацию дисплея при подъёме запястья. Таким образом, пользователи и находящиеся поблизости люди смогут не отвлекаться на посторонние звуки во время театральных представлений или просмотра фильма. В таком режиме уведомления продолжат поступать на часы, при этом пользователь будет получать тактильное воздействие, чтобы не пропустить что-то важное. Для просмотра уведомлений при активированном Theater Mode необходимо прикоснуться к экрану или колёсику Digital Crown.

Вместе с тем, обновление watchOS 3.2 принесёт поддержку SiriKit на умные часы. Благодаря этому разработчики смогут реализовать вызов сервисов в своих приложениях при помощи Siri, например, заказать такси в Uber или отправить сообщение в WhatsApp. Эти действия можно будет выполнить при помощи умных часов, не доставая iPhone из кармана.

Пока что не уточняется, когда состоится релиз watchOS 3.2, ни в качестве бета-версии для разработчиков, ни для конечных пользователей.

Источник: The Verge