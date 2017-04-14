В Австралии построят самую крупную в мире электростанцию из солнечных панелей на 330 МВт (3,4 млн панелей) и резервного хранилища на 100 МВт/400 МВтч (1,1 млн батарей) за $750 млн

Компания Lyon Group при поддержке Mitsubishi, Blackstone и Magnetar Capital анонсировала постройку в Австралии крупнейшего в мире объекта альтернативной энергетики Riverland Solar Storage, состоящего из солнечной электростанции мощностью 330 МВт и резервного хранилища энергии с мощностью 100 МВт и емкостью 400 МВтч. Данный проект призван помочь решить энергетические проблемы южных районов Австралии, с которыми также собирается бороться Илон Маск.

Отметим, что сама по себе новая солнечная электростанция окажется весьма мощной, но не далеко не самой крупной в мире. Самая интересная часть данного проекта заключается в его «аккумулирующей» части, построенной на массиве литий-ионных аккумуляторов суммарной емкостью 400 МВтч. Это в 5 раз больше, чем последний проект компании Tesla на 20 МВт/80 МВтч в Калифорнии и как минимум вдвое больше, чем любой из проектов, которые на данный момент находятся в разработке.

Станция Riverland Solar Storage будет состоять из 3,4 млн солнечных панелей и 1,1 млн отдельных аккумуляторов, объединенных в умное хранилище энергии. Она обойдется примерно в $750 млн, из которых $530 млн пойдет на постройку солнечной электростанции и порядка $150-220 млн — на резервное хранилище энергии. Отметим, что компания Lyon Group уже имеет опыт в постройке аналогичных проектов в Австралии, в частности, именно она строит станцию Kingfisher Solar Storage в Австралии (Roxby Downs в вышеприведенной таблице).

Финансирование для проекта Riverland уже выделено из собственных средств Lyon Group, строительство начнется в ближайшие несколько месяцев. Интересно, что в менее крупных проектах компания использовала батареи Samsung SDI, однако поставщик аккумуляторов для Riverland Solar Storage пока не определен — вполне возможно, что с учетом гораздо большей необходимой емкости, будет выбрано сразу несколько поставщиков (как минимум, не исключено участие Tesla).

Источник: Electrek