В Бангкоке ложно сработала функция Facebook Safety Check из-за повторной публикации новости о взрыве от 2015 года

Около двух лет назад в социальной сети Facebook появилась функция Safety Check. Она предназначена для уведомления друзей и родственников в случае стихийного бедствия. Когда система обнаруживает, что пользователь находится поблизости от стихийного бедствия, она выдаст запрос: «Вы в безопасности?». Пользователь сможет ответить, что с ним все хорошо, нажав кнопку «Я в безопасности». Тем самым он уведомит своих друзей и родственников, что им нечего переживать о его благополучии. Но в этой функции могут случаться сбои.

По данным The Verge, соцсеть оказалась одурачена собственными алгоритмами и активировала функцию Safety Check в Бангкоке (Таиланд) после появления ложных сообщений о взрыве. В результате, пользователи Facebook в Бангкоке получили запросы «Вы в безопасности?» с малым количеством информации о взрыве – без уточнения времени и места происшествия. Функция Safety Check активировалась около 9 вечера по местному времени, и через час была выключена. Фактически, она сработала из-за сообщений о взрыве, которые ссылались на новость в Bangkok Informer, касающейся инцидента 2015 года.

Как пояснили в Facebook, активируя Safety Check, соцсеть в первую очередь полагается на сведения из достоверных сторонних источников, чтобы подтвердить инцидент, и лишь потом – на сообщество пользователей. После этих проверок активируется Safety Check. По данным BBC, в столице Таиланда действительно имел место инцидент, когда человек бросил петарду размером с мяч для пинг-понга в здание правительства. Именно это происшествие и спровоцировал активацию Safety Check.

The «source» of the @Facebook Safety Check for Bangkok: A fake news site that scrapped stuff from elsewhere…! pic.twitter.com/i6Q2k8XBxP

— Saksith Saiyasombut (@SaksithCNA) 27 декабря 2016 г.