В базе данных Geekbench появились данные о неанонсированном смартфоне Motorola с процессором Snapdragon 835, 4 ГБ памяти и Android 7.1.1 (Moto Z 2017 года?)

На страницах официального сайта популярного мобильного бенчмарка Geekbench появилась информация о пока неанонсированном смартфоне Motorola. В соответствующем разделе указано только кодовое обозначение XT1650, но судя по всему, речь идет о новом Moto Z 2017-го модельного года.

Кроме баллов за прохождение бенчмарка фанаты бренда смогли узнать, что новинка от Motorola получит достаточно производительный 64-битный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, сразу 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 7.1.1 «Nougat» непосредственно из коробки.

Процессор Qualcomm Snapdragon 835 выполнен по 10 нм техпроцессу, что позволило сделать его на 35% меньше и на 25% более экономичным, что должно положительно сказываться на времени автономной работы смартфона. Восемь 64-битных ядер Kryo 280 способны работать на максимальной частоте 2,45 ГГц, в качестве графического процессора используется решение Adreno 540.

Напомним, что смартфон Moto Z 2016-го модельного года оснащен 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560х1440 точек (535 ppi), процессором Snapdragon 820 с частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 530, а также 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, которые расширяются картами памяти microSD.

Источник: GSMarena