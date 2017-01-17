В базе данных GeekBench замечен смартфон Xiaomi Mix Evo, оснащенный SoC Snapdragon 835 и 4 ГБ ОЗУ

База данных популярного тестового пакета Geekbench в очередной раз выступила источником сведений о еще не представленной новинке. В ней обнаружены сведения о готовящемся к выходу смартфоне Xiaomi Mix Evo.

Протестированное устройство работало под управлением операционной системы Android 6.0.1 и было оснащено однокристальной системой Snapdragon 835 (MSM8998), а также 4 ГБ оперативной памяти. Оно набрало 1918 баллов однопоточном режиме и 5689 баллов в многопоточном, что немного выше результата прототипа смартфона Essential, создаваемого «отцом» Android Энди Рубином и оснащенного той же SoC SoC Snapdragon 835.

К сожалению, никаких других технических параметров результаты теста Xiaomi Mix Evo в Geekbench не раскрывают. Исходя из названия можно смело предположить, что Xiaomi Mix Evo – это некий вариант небезызвестного безрамочного Mi Mix, который недавно получил белую версию, но не более. Впрочем, учитывая появление Xiaomi Mix Evo в Geekbench, в самое ближайшее время можно ожидать появления новых сообщений об этом смартфоне.

Источник: gsmarena