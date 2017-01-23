В базе данных GFXBench замечен планшет Nokia с 18,4-дюймовым экраном WQXGA

Похоже, что на грядущей выставке MWC 2017 вместе с флагманским смартфоном Nokia 8, которому приписывают SoC Snapdragon 835 и камеру разрешением 24 Мп, может дебютировать огромный 18,4-дюймовый планшет под брендом Nokia. На днях устройство отметилось в базе данных популярного тестового ПО GFXBench.

Как видно, устройство отличается впечатляющими характеристиками: 18,4-дюймовый дисплей разрешением 2560х1440 пикселей, SoC Snapdragon 835 с GPU Adreno 540, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 12-мегапиксельные основная и фронтальная камеры, причем обе умеют снимать видео 4K, полный набор стандартных беспроводных интерфейсов и датчиков, а также модуль 4G LTE.

Протестированный экземпляр работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

В целом этот таинственный планшет Nokia выглядит прямым конкурентом модели Samsung Galaxy View, представленной в прошлом году. Увы, из данных об устройстве в GFXBench невозможно узнать его размеры и массу, но в данном случае вполне можно ориентироваться на 2,65 кг, которые весит Samsung Galaxy View.

Отметим, что информация о предстоящем планшете Nokia появляется в сети уже не в первый раз. Как обычно, относиться к ней следует с изрядной долей скептицизма.

Источник: gsmarena