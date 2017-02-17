В базе данных TENAA замечен новый смартфон Xiaomi (предположительно Redmi 4X)

Очередной готовящийся к выходу смартфон Xiaomi отметился в базе данных китайского сертификационного центра телекоммуникационного оборудования (TENAA). Технические подробности грядущей новинки пока довольно скудны, но кое-что все-таки известно. К тому же, есть фотографии, которые хоть и не самого лучшего качества, но их вполне достаточно, чтобы составить первое впечатление об устройстве. И понять, что смартфон на фото, скрывающийся за каталожным номером MAE136, имеет много общего с недавно представленной моделью Redmi 4 как в плане дизайна, так и в плане тех нескольких параметров, которые известны.

Итак, на данный момент известно, что смартфон Xiaomi MAE136 оснащен 5-дюймовым экраном и поддерживает работу с двумя SIM-картами. Также упоминается емкость аккумулятора (4000 мА·ч) и размеры (139,2х70х8,65 мм). На фото отчетливо видно, что смартфон выполнен в металлическом корпусе. Углы кажутся более скругленными, чем обычно. По-другому выглядят также пластиковые полоски-вставки и сканер отпечатков пальцев. Последний обрамлен металлизированным блестящим колечком. И последнее бросающееся в глаза отличие от Redmi 4 – месторасположение основной камеры.

Некоторые источники из Китая предполагают, что перед нами находится смартфон Xiaomi Redmi 5. Но с учетом минимальных внешних отличий и тех параметров, которые уже известны, логичнее будет предположить, что устройство в конечном итоге будет называться Redmi 4X. Тем более, что сейчас как раз готовится к выходу модель Redmi Note 4X.

Источник: gsmarena