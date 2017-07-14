В базе Geekbench замечен смартфон Samsung Galaxy S9 (SM-G9650) с SoC Snapdragon 845

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 был представлен всего несколько месяцев назад, а следующая модель Galaxy S9 выйдет на рынок лишь в следующем году. Тем не менее, в базе данных теста Geekbench уже появились данные об этой модели. Вероятно, в базу попал один из предварительных инженерных образцов устройства под названием SM-G9650.

По данным теста, смартфон Samsung Galaxy S9 содержит ещё не анонсированный мобильный процессор Snapdragon 845 (sdm845). Судя по всему, для данного чипа Qualcomm снова выбрала 4-ядерную конфигурацию. Процессор работает на частоте 1,78 ГГц. По предварительным данным, он изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса компанией TSMC, а не Samsung, как в предыдущие годы. Причиной смены контрактного производителя стал именно технологический процесс изготовления чипов. TSMC обещает выпускать продукцию по 7-нанометровой технологии, в то время как Samsung могла предложить лишь 8-нанометровый техпроцесс. Процессор Snapdragon 845 смог набрать в тесте всего лишь 7371 балл, что существенно меньше результата, продемонстрированного процессором в модели Galaxy S8 – более 9000 баллов.

Что касается других технических характеристики смартфона Samsung Galaxy S9 (SM-G9650), то устройство оснащено оперативной памятью объёмом 4 ГБ и работает под управлением операционной системы Android 7.1.2. Предыдущие слухи свидетельствовали, что следующий флагманский смартфон Samsung получит процессор Exynos, изготовленный по нормам 8-нанометрового технологического процесса, более тонкие грани, сканер отпечатков пальцев на лицевой панели и двойной модуль камеры на задней панели.

Источник: gizmochina