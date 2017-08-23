В Беларуси представили первый белорусский электромобиль на базе китайского седана Geely SC7 [видео]

В Беларуси представили первый белорусский электромобиль, созданный на основе серийного седана Geely SC7, который серийно производится на местном заводе «БелДжи». Мероприятие состоялось на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН.

Мощность электродвигателя составляет 80 л.с. (60 кВт), что позволило разогнать автомобиль на полигоне до 110 км/ч. Время разгона до 100 км/ч создатели пока не определили, так как «жалеют» испытывать тестовый экземпляр в экстремальных условиях. Однако во время анонса авторы проекта пообещал «постепенно наращивать возможности» и при необходимости подкорректировать характеристики.

Емкость батарей новинки создатели не назвали, однако отметили, что запас хода от полного заряда составляет порядка 100-150 км, а время полного заряда составляет 6 часов от бытовой сети 220 В или 4 часа от скоростной зарядки, которую производит завод «Витязь» из Витебска (Беларусь).

Отметим, что вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Беларуси, покупным элементом является только аккумуляторная батарея. При этом уже поставлена задача освоить производство батарей в Беларуси, а в будущем перейти на использование суперконденсаторов.

Источник: belta.by