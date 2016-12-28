В Беларуси создали прототип собственного электромобиля и хотят выпустить первые 100 экземпляров для использования в качестве такси уже в следующем году

В Беларуси создали прототип собственного электромобиля и уже в следующем году хотят запустить его в опытное производство, собрав первые 100 экземпляров на базе местного предприятия «БелДжи», которое занимается локальной сборкой автомобилей марки Geely. Информация заслуживает весьма пристального внимания со стороны представителей украинского автопрома, обладающего не меньшими возможностями в данной отрасли.

Итак, первые данные о проекте «белорусской теслы» сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Он отметил, что в 2017 году в республике Беларусь планируется сформировать несколько комплексных государственных научно-технических целевых программ, целью которых являются не просто научно-технические разработки и опытные образцы, а конкретная продукция и конкретное производство. В том числе ставится задача сформировать комплексную целевую программу по электромобилям.

«Электробус мы уже сделали, и это направление будем развивать. Из Академии наук есть заявки по разработке и производству первых ста электромобилей. В 2017 году планируется сделать автомобиль с электроприводом на базе «БелДжи» и запустить в опытную эксплуатацию. У нас появятся первые такси-электромобили», — рассказал руководитель ГКНТ.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям уточнил, что в проекте участвуют Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси и Министерство промышленности и прототип белорусского электромобиля уже создан. В целом он видит большие перспективы для белорусских производителей на мировом рынке электротранспорта.

«Электротранспорт в настоящее время относится к премиальному рынку. С одной стороны, это экологически чистый вид транспорта, с другой, мы строим собственную АЭС, поэтому это будет достаточно дешевый вид энергии. Сегодня темп роста электробусов или автобусов с гибридным приводом составляет порядка 22% ежегодно в мире. Поэтому у нас есть уникальная возможность быстро сделать электробусы и электромобили, а опытные образцы есть, и попасть на растущий рынок. Это гарантирует спрос на продукцию. Тем самым мы сможем загрузить заводы», — резюмировал Александр Шумилин.

Небольшая справка. Завод «БелДжи» (BelGee), о котором идет речь в данной новости, на 51,49% принадлежит ОАО «БЕЛАЗ» и на 33,47% — китайской компании Zhejiang Jirun Automobile (бренд Geely). Он был создан в результате реконструкции производственных площадей на территории ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель», после которой производственная мощность SKD предприятия (крупноузловая сборка автомобилей) составила более 10 000 автомобилей в год. На сегодняшний день автомобили марки Geely белорусской сборки продаются не только в Беларуси, где насчитывается десять крупных дилерских центров, но и в России и Казахстане.

Когда руководитель ГКНТ говорит о загрузке заводов, он скорее всего имеет в виду новый завод «БелДжи» мелкоузловой сборки автомобилей полного цикла (сварка, окраска, сборка), который будет достроен в 2017 году и и займет площадь 118 га. Уже на первом этапе производственная мощность выпуска автомобилей составит до 60 000 автомобилей в год и будет расти по мере необходимости, так что выделить отдельную линию под электромобили более чем реально.

От себя отметим, что создание электромобиля — дело одновременно и простое? и сложное. С одной стороны, с постройкой электромобиля на основе бензиновой модели способен справиться даже студент, не говоря о более крупных предприятиях. С другой стороны, создание с нуля действительно выдающегося электромобиля стоит не один миллиард долларов, а стоимость конечного экземпляра будет находиться в районе $100 тыс. Но так как речь изначально идет о доступных моделях и массовом рынке, то скорее всего мы увидим одну из существующих моделей Geely, переделанных в электромобиль с минимумом затрат. Кстати, этот китайский бренд показывал концепт электромобиля еще в 2011 году и наверняка продолжает разработки в данном направлении.

Собственно, по итогам данной информации возникает риторический вопрос — что мешает украинскому автопрому, выпускающему собственные и зарубежные автомобили, создать условный «электроланос», практичный и недорогой, выбив под этот проект соответствующие льготы? Или проще ввозить в Украину б/у Nissan Leaf?

Источник: БЕЛТА