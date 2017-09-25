В браузер Opera добавлена возможность передачи видео на гарнитуру виртуальной реальности

В то время как команда разработчиков Google Chrome активно работала над VR веб-серфингом, в компании Opera решили сосредоточиться н одной конкретной задаче – переключении онлайн видео между настольным браузером и гарнитурой виртуальной реальности.

Данная функция реализована в новой сборке Opera Developer 49. Фактически, при подключении гарнитуры виртуальной реальности к компьютеру с ОС Windows, macOS илиLinux, данная сборка будет выводить кнопку «Watch in VR» в верхней части окна браузера с видео. При этом кнопка демонстрируется для роликов с охватом 360 градусов, 180 градусов или обычных клипов. После клика по кнопке этот же ролик будет выводиться на подключенную гарнитуру VR.

На текущий момент передача видео из браузера на гарнитуру виртуальной реальности реализована для сервисов YouTube, Facebook и Vimeo. Что касается аппаратной поддержки, то воспроизводить видео можно на гарнитурах HTC Vive, Oculus Rift, OSVR HDK2 и других устройствах OpenVR. Благодаря новой функции пользователям больше не нужно будет загружать видео на компьютер и искать соответствующий VR проигрыватель.

Следует отметить, что данная функция пока доступна лишь в сборках для разработчиков. Тем не менее, заинтересованные пользователи могут загрузить соответствующую версию со следующей страницы.

Источник: Engadget