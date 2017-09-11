В будущем году Facebook выделит минимум $1 млрд на производство оригинальных шоу для собственной платформы Watch

В прошлом месяце Facebook представила видеосервис Watch, где в будущем планируется выпускать огромное количество качественного видеоконтента, сериалов и различных передач, в том числе и созданных на деньги соцсети. Теперь же стало известно, что Facebook готова потратить на создание собственных шоу в будущем году сумму в $1 млрд. Об этом сообщает известное издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные осведомленные источники.

Если данные подтвердятся, то это будет крупнейшим вложением Facebook в производство видеоконтента. И хотя на фоне конкурирующих сервисов Netflix (бюджет на 2017 год – $6 млрд) и Amazon ($4,5 млрд) предполагаемые инвестиции Facebook в видеоконтент не кажутся уж столь впечатляющими, источник отмечает, что окончательная сумма может оказаться выше – все будет зависеть от успеха первых шоу. В то же время $1 млрд – это существенно больше прошлогодних $50 млн, потраченных на производство оригинального контента для платформы Live.

Как мы уже отмечали в предыдущей заметке, Facebook рассчитывает, что в конечном итоге платформа Watch станет своеобразной заменой телевизора и откроет компании двери на рынок телевизионной рекламы.

Напомним, что месяцем ранее то же издание WSJ писало о планах Apple потратить на покупку и производство шоу и сериалов в 2018 году около $1 млрд.

Источник: The Verge и WSJ