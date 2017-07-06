В будущем выйдут новые камерофоны Nokia с оптикой Zeiss

Популярность смартфонов Nokia среди любителей и энтузиастов мобильной фотографии в немалой степени зависит от использования камер с объективами производства легендарной немецкой марки Carl Zeiss. Владельцы моделей таких отличающихся по части возможностей камеры моделей как N95 или Lumia 1020 (на заглавном изображении) наверняка будут согласны с этим предположением. Вот и компания HMD Global (нынешние владельцы торговой марки Nokia), всеми силами пытающаяся вернуть смартфонам этой многострадальной марки былую славу, вспомнила о Zeiss.

HMD Global сообщила о подписании партнерского соглашения с Zeiss, благодаря которому в будущем на рынок выйдут новые смартфоны Nokia с оптикой Zeiss. Увы, в официальном пресс-релизе, выпущенном по случаю этого события, нет ни упоминания конкретных моделей, ни сроков их выпуска. Зато сообщается, что сотрудничество этих двух компаний не ограничится одними только объективами, но и коснется других аспектов, таких как ПО и отображение фото на экране мобильного устройства. Партнеры обещают «инновации в области мобильной фотографии» и «новые стандарты качества съемки для всей индустрии».

Пока неясно, когда выйдет первый смартфон Nokia с оптикой Zeiss. Вполне возможно, что этим революционным по части возможностей съемки аппаратом станет смартфон Nokia 9 со сдвоенной камерой, о котором мы уже наслышаны.

И хотя подобные союзы между производителями смартфонов и фототехники сегодня уже не редкость – в этом году Huawei представила уже второе поколение флагманских смартфонов с камерами Leica – именно Nokia и Zeiss можно считать родоначальниками жанра камерофонов. Сотрудничество между этими компаниями началось более десяти лет назад.

Источник: Engadget