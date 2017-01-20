В честь 12-летия lifecell дарит своим абонентам 2 ГБ трафика и 50 SMS, а также разыгрывает бонусные 12 ГБ в социальных сетях

Оператор мобильной связи lifecell объявил о старте акции ко Дню рождения компании. В этом году, 24 января, оператор отмечает 12 лет работы на украинском рынке, в честь чего дарит миллионам своих абонентов возможность заказать и воспользоваться 2 ГБ мобильного Интернета или 50 SMS по Украине, а также принять участие в розыгрыше 12 ГБ высокоскоростного 3G+ мобильного Интернета в официальных группах lifecell в социальных сетях.

Ко Дню своего 12-летия компания lifecell приглашает всех активных абонентов бесплатно воспользоваться мобильным Интернетом или SMS, заказав себе 2 ГБ или 50 SMS, сроком действия на 2 календарных дня 24.01.2017-25.01.2017 (включительно). Чтобы заказать 2 ГБ мобильного Интернета, нужно набрать код *466#, для заказа 50 SMS на номера украинских мобильных операторов, набрать код *467#. Также компания проведет розыгрыш 12 ГБ 3G+ мобильного Интернета на 30 дней для 12 абонентов в каждой из социальных сетей: VK, Facebook, Odnoklassniki.

Напомним, что оператор lifecell (до 2016 года – life:)) вышел на украинский рынок 24 января 2004 года и за эти 12 лет принес на украинский рынок такие усулги, как МелоРинг, Мобильное TV, BiP, технологии EDGE и 3G+, а также обеспечила своим абонентам 99,9% EDGE-покрытия по всей Украине.

Источник: lifecell