В честь дня программиста OLX составил рейтинг наиболее популярных ноутбуков и планшетов в Украине [инфографика]

В честь дня программиста, который ежегодно отмечается 13 сентября, сервис OLX подготовил рейтинг ноутбуков и планшетов, необходимых представителям IT-индустрии не только для работы, но и для развлечений.

Первое место среди рабочих ноутбуков прочно удерживает продукция Apple, при этом стоимость разнообразных моделей MacBook мягко говоря не радует — новый Mac обойдется по цене около 18300 грн, тогда как средняя стоимость MacBook на OLX сейчас составляет 10700 грн. Более бюджетные варианты в виде Asus и Lenovo замыкают тройку лидеров по популярности. Новые ноутбуки Asus оходятся в среднем в 13400 грн, в то время как за б/у модели просят в среднем 5500 грн. За лэптопы Lenovo придется отдать 10300 грн новый и 5300 грн за б/у вариант.

Если пользователь ищет более мощный и производительный ноутбук для гейминга и высокопроизводительного тестирования, то выбирать стоит модели Alienware и Razer — именно они лидируют в ТОПе самых дорогих вариантов. Новый ноутбук Alienware на OLX продаются по цене в 46 000 грн, а за модели Razer придется отдать около 33500 грн. Если же покупка нового экземпляра не по карману, то можно подобрать бывший в употреблении ноутбук, заплатив порядка 18800 грн за Alienware или 15 500 грн за Razer.

Если говорить о планшетах, то возглавляет список самых популярных устройств серия Apple iPad — cредняя стоимость новых планшетов на данной платформе составляет 9700 грн, б/у — 4600 грн. Второй по популярности бренд по запросам пользователей OLX — Samsung, причем новый планшет обойдется в среднем в 3600 грн или 2800 грн из «вторых рук». Далее следуют бюджетные Asus и Lenovo, цены на которые колеблются в диапазоне трех тысяч гривен: 3200 грн за новый Asus, 3700 грн — Lenovo. Планшеты этих же моделей после эксплуатации падают в цене на тысячу грн: 2100 грн Asus и 2300 грн Lenovo.

Среди еще более экономичных решений можно отметить планшеты Nomi, Huawei и Xiaomi: 4300 грн стоит новый Huawei, 3660 грн — Xiaomi, около 2000 грн — Nomi. Ну, а самым доступным планшетом оказалась модель Jeka JK, за которую просят всего 980 грн, при том, что новая она стоит 1400 грн.

Источник: OLX