В четвёртом квартале виртуальный ассистент Samsung Bixby выучит новые языки и станет гораздо полезнее

Одновременно с презентацией новых флагманских смартфонов Galaxy S8 компания Samsung представила одну из основных фишек этого устройства – собственный виртуальный ассистент под названием Bixby.

На момент релиза ассистент Bixby поддерживал только английский и корейский языки. Но в дальнейшем перечень доступных языков будет увеличен. По данным немецкого сайта Samsung, поддержка немецкого языка будет добавлена в Bixby в четвёртом квартале 2017 года. Ранее компания отметила, что в четвертом квартале Bixby заработает полноценно, так что, вероятно, немецким языком все не ограничится и наряду с новыми возможностями ассистент получит поддержку и других языков, но каких именно еще предстоит узнать.

Ожидается, что во время проведения выставки IFA 2017 в сентябре 2017 года компания Samsung устроит презентацию смартфона Note8. В продажу он поступит уже в четвёртом квартал. Не исключено, что расширение функциональных возможностей Bixby будет приурочено к выходу нового смартфона.

Источник: gsmarena