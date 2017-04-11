В четвёртом квартале виртуальный ассистент Samsung Bixby выучит новые языки и станет гораздо полезнее
Одновременно с презентацией новых флагманских смартфонов Galaxy S8 компания Samsung представила одну из основных фишек этого устройства – собственный виртуальный ассистент под названием Bixby.
На момент релиза ассистент Bixby поддерживал только английский и корейский языки. Но в дальнейшем перечень доступных языков будет увеличен. По данным немецкого сайта Samsung, поддержка немецкого языка будет добавлена в Bixby в четвёртом квартале 2017 года. Ранее компания отметила, что в четвертом квартале Bixby заработает полноценно, так что, вероятно, немецким языком все не ограничится и наряду с новыми возможностями ассистент получит поддержку и других языков, но каких именно еще предстоит узнать.
Ожидается, что во время проведения выставки IFA 2017 в сентябре 2017 года компания Samsung устроит презентацию смартфона Note8. В продажу он поступит уже в четвёртом квартал. Не исключено, что расширение функциональных возможностей Bixby будет приурочено к выходу нового смартфона.
Источник: gsmarena
- В прошлом году Samsung купила компанию Viv Labs, которая занимается разработками решений в сфере искусственного интеллекта и была основана специалистами, создавшими в своё время ПО Siri.
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- По данным WSJ, ассистент Bixby основан на модернизированной версии голосового помощника S Voice. Вероятно, наработки Viv Labs также активно использовались при создании Bixby.