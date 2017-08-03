В Chrome 60 для Android добавлен виджет домашнего экрана со строкой Omnibox

Компания Google выпустила очередную версию браузера Chrome для Android, которая получила уже 60-й порядковый номер. Одним из наиболее существенных нововведений этой версии приложения является виджет домашнего экрана, который позволяет разместить поле ввода браузера – Omnibox – прямо на домашнем экране смартфона.

С помощью такого виджета пользователь прямо с домашнего экрана сможет запустить поиск или начать вводить адрес сайта. Это позволит ускорить работу с браузером за счёт сокращения количества операций. Вряд ли такое ускорение можно назвать существенным, так как, фактически, упраздняется лишь один тап по иконке браузера. По умолчанию, виджет имеет размеры 4×2 блока, но его можно изменять.

В новой версии браузера также имеется поддержка предположения адреса ссылки при его копировании в строку Omnibox. Кроме того, новшества для разработчиков включают поддержку Payment Request API, который обеспечивает доступ к платёжному приложению Android для автоматического заполнения соответствующих полей форм. Дополнительно сообщается о внедрении поддержки Credential Management API, что упрощает работу с паролями пользователя. Наконец, ускорена загрузка шрифтов благодаря улучшениям в обработке свойств и дескрипторов CSS.

Источник: gsmarena