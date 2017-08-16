В декабре 2017 года на ЧАЭС введут в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС возобновлены работы по строительству завода по переработке жидких радиоактивных отходов, который предназначен для переработки отходов с ЧАЭС. Ввести завод в эксплуатацию планируют уже в декабре 2017 года, сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

По информации ГСП «ЧАЭС», завод будет перерабатывать жидкие радиоактивные отходы, которые накопились за время эксплуатации и образовались в процессе снятия с эксплуатации ЧАЭС, а также эксплуатационные жидкие РАО объекта «Укрытие».

«Сейчас жидкие радиоактивные отходы, а их более 20 000 куб. м, хранятся в существующих хранилищах, находящихся на промышленной площадке ЧАЭС. После переработки на заводе, они будут упакованы и отправлены на захоронение на комплекс «Вектор», — сообщил председатель Госагентства Виталий Петрук.

Отметим, что завод по переработке жидких радиоактивных отходов рассчитан на переработку ЖРО в течение 20-летнего периода. Его минимальная проектная мощность — 2500 куб. м. необработанных ЖРО в год.

В 2014 году на заводе были проведены комплексные активные испытания и получено отдельное разрешение на эксплуатацию ЗПЖРО при условии получения сертификата Государственной архитектурно-строительной инспекции. Однако, для получения такого сертификата было необходимо выполнить дополнительные работы в связи с введением в Украине новых строительных норм, в частности, по реконструкции систем противопожарной защиты и молниезащиты, а также наружного утепления здания ЗПЖРО. Выполнение указанных работ будет финансироваться из средств госбюджета Украины.

7 августа 2017 года по результатам открытых торгов был заключен договор с подрядчиком на выполнение указанных работ. Весь объем работ разделен на два пакета. Выполнение первого пакета планируется завершить до конца 2017 года, что позволит ввести объект в эксплуатацию и начать переработку жидких РАО на промплощадке ГСП «ЧАЭС». Завершение всего объема работ по указанному договору запланировано на май 2018 года.

Источник: Госагентство по управлению зоной отчуждения