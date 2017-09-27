В День туризма Vodafone открыл умный туристический маршрут «Впервые во Львове» на основе QR-кодов

Сегодня, 27 сентября 2017 года, во Всемирный день туризма Vodafone Украина совместно с Львовським городским советом открыли уникальный туристический маршрут «Впервые во Львове» по книге Илька Лемка «Львів понад усе». «Умный» львовский маршрут проложен с помощью стрелок и специальных табличек с QR-кодами, символикой и номерами локаций. Таблички с QR-кодами на маршруте устанавливаются непосредственно возле достопримечательностей, а стрелки указывают путь к следующей локации.

Туристический маршрут во Львове объединяет 15 самых интересных открытий и исторических памятников города. Среди них – Ратуша, Катедра, часовня Боимов, аптека «Под золотой звездой», дворец Потоцких, парк Костюшко, Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Оперный театр и памятник Т.Г. Шевченко, Иезуитский костел, Музей естествознания, театр им. Марии Заньковецкой, Армянская церковь, музей Почта, Доминиканский собор, памятник Ивану Федорову. Общая длина маршрута составляет 3,5 км, что позволит гостям и жителям города за 2-3 часа ознакомиться с самыми интересными достопримечательностями города и узнать о них неожиданные подробности.

«Именно считывание QR-кодов позволит лучше познавать город самому. Вы же экскурсовода не поставите на паузу, чтобы что-то хорошо рассмотреть, хорошо это прочувствовать, здесь вы сами себе хозяин. Вы перечитали текст, вы перевели взгляд на этот объект, что-то обдумываете – абсолютная свобода. Концепция маршрута заключается в преимуществах Львова. Львов – город совершенно уникальный», – отметил Илько Лемко, знаток Львова, автор маршрута.

Во время считывания QR-кода с помощью смартфона или планшета турист попадает на страницу с подробным описанием и фото ближайшего исторического или культурного объекта – площади, дома, памятника. К описанию памятников добавляются ссылки на подробную карту города с указанием мест, где расположены другие QR-таблички. Отметим, что существуют и бумажные путеводители с описанием маршрута и локаций «Впервые во Львове», их можно найти в Центре туристической информации и магазинах Vodafone во Львове.

Напомним, что на сегодняшний день сеть Vodafone Smart Routes включает пять маршрутов в Полтаве, Черновцах, Херсоне, Ужгороде и Львове, детальнее о них можно узнать по следующей ссылке.

Источник: Vodafone Украина