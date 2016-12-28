В Днепре появились обогреваемые остановки с Wi-Fi, зарядками для смартфонов и видеонаблюдением

На Набережной Победы презентовали первые в Днепре высокотехнологичные остановочные комплексы общественного транспорта.

Новые остановки оборудованы Wi-Fi, USB-портами для зарядки мобильных устройств и камерами видеонаблюдения, а также оснащены современными обогревателями UFO, чтобы жителям города было комфортно ожидать транспорт в холодное время года. Пол комплекса при этом вымощен тактильной плиткой, которая поможет ориентироваться людям со слабым зрением.

Сообщается, что на остановке установлены специальные урны для мусора, которые дополнительно выполняют функцию «отбойников» и смогут частично затормозить транспортное средство в случае неуправляемого наезда.

Кроме этого, на остановке имеется даже кнопка вызова полиции.

Как рассказал журналистам представитель подрядчика, на то, чтобы установить технологическую остановку, ушло около четырех дней.

«Осталось только провести электропитание, всё остальное уже работает. Может быть, все еще имеются какие-то нюансы, так как это тестовый режим, но в скором времени их устранят», — отметил он.

На открытии остановки не преминул побывать городской голова Днепра Борис Филатов. По его словам, в следующем году на улицах города появится около 100 таких высокотехнологичных остановок. Все они будут иметь аналогичную функциональность и одинаковый дизайн.

Источник: Информатор, аккаунт Бориса Филатова в Faceboоk