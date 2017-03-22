В Днепре запустили систему оплаты проезда при помощи QR-кода

За проезд в трамвае первого маршрута в Днепре теперь можно рассчитаться с помощью смартфона. По словам чиновников, данная инновация является первым шагом на пути к внедрению полноценного электронного билета.

«Маршрут первого трамвая наиболее востребован среди наших земляков. Им ежедневно пользуется около 90 тысяч пассажиров. Мы будем распространять систему на другие маршруты. Двигаться вперед будем и в вопросе электронного билета. Сейчас идет поиск инвестора, ведь полноценное внедрение проекта будет стоить около 8 миллионов долларов. Но дело того стоит, потому что так мы сможем побороть теневые оплаты», — отметил мэр Днепра Борис Филатов во время инспекции новшеств в общественном транспорте.

Как и ожидалось, для оплаты проезда следует отсканировать при помощи смартфона QR-код. После этого стоимость проезда автоматически спишется через интернет-банкинг «Приват-24», и пользователю придет изображение электронного билета. При этом схитрить и сделать скриншот не получится, ведь настоящий билет — это динамическая картинка с разными номерами.

Стоит отметить, что сейчас система работает в тестовом режиме: наклейками с QR-кодами пока оснастили 28 трамвайных вагонов только одного маршрута №1. Сообщается, что в ближайшее время QR-коды появятся в троллейбусах, маршрут которых пролегает через центр города.

Новый способ оплаты освоили уже около сотни контроллеров, причем с их обучением помогли сотрудники самого «ПриватБанка». Интересно, что стоимость билета в электротранспорте, несмотря на новшества, останется неизменной — 1,5 гривны, заплатить которые при желании можно и по-старинке, наличными.

Напоследок отметим, что, помимо QR-кодов, в общественном транспорте Днепра также испытывают новую систему оповещения пассажиров, которая состоит из бортового компьютера, 22-дюймового LED-монитора в антивандальном металлическом корпусе и механизмов видео- и аудио информирования. К слову, загрузить в систему контент можно в том числе и по интернету.

Отмечается, что система автоматически объявляет каждую остановку, напоминает пассажирам о необходимости оплатить проезд и предъявить проездные документы кондуктору. Названия остановок на маршруте первого трамвая озвучены самим Борисом Филатовым. При этом голосовое сообщение дублируется на мониторе для людей с проблемами слуха. В планах также установка в транспорте камер видеонаблюдения и «тревожных» кнопок для связи с полицией.

Кроме этого, во время движения на мониторах будут транслировать ролики с социально важной информацией: можно будет узнать, какие новые услуги доступны в городе и как людям ими воспользоваться. Например, планируется показывать видеоинструкции по использованию электронного билета и проведению оплаты проезда через QR-код, информацию о новых услугах в ЦНАП и других социальных инициативах города.

В первую очередь такими мониторами хотят оснастить 28 трамвайных поездов 1-го маршрута. Чиновники обещают, что закончить обустройство трамвайных вагонов планируют до конца марта, а к концу этого года новая система оповещения будет введена в большинстве маршрутов общественного транспорта.

«Наша цель — не один пилотный трамвай. Мы сегодня показали, что это за технология, и будем масштабировать ее. Далее у нас будет карта жителя», — добавляет в. о. заместителя мэра Яника Мерило.

Источник: gorod.dp.ua