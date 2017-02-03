В двигателях Falcon 9 обнаружен дефект топливного насоса, будущие пилотируемые полеты под угрозой

Правительственные следователи выражают обеспокоенность относительно потенциального опасного дефекта, обнаруженного в двигателях ракеты SpaceX Falcon 9. Выявленная проблема может нести риск безопасности астронавтов, полёты которых на этой ракете могут начаться уже в следующем году.

Чиновники обнаружили трещины на лопастях турбины, которая приводит в движение турбонасосы, подающие топливо в двигатель ракеты. Для устранения этой проблемы потребуется вносить изменения в конструкцию Falcon 9, а это, в свою очередь, может вызвать задержку первого пилотируемого полёта ракеты. Он, кстати, и так уже несколько раз переносился и теперь запланирован на 2018 год.

Сама компания SpaceX утверждает, что двигатель ракеты Falcon 9 разработаны таким образом, чтобы быть достаточно надёжными и выдержать появление трещин на лопастях турбины. Однако специалисты компании работают над устранением этой проблемы. В финальной версии Falcon 9 данный аспект будет устранён.

Вместе с тем, у ещё одного коммерческого партнёра NASA выявлены проблемы, которые могут повлиять на сроки реализации пилотируемых миссий. В частности, в процессе тестирования капсулы Boeing CST-100 Starliner выявлены неполадки в работе парашютной системы, которая задействуется при спускании космического аппарата.

Отметим, это не первое замечание к компании SpaceX в рамках подготовки к запуску ракеты с экипажем на борту. Ранее обеспокоенность экспертов NASA вызывала последовательность действий перед стартом ракеты. В частности, советники NASA высказывали опасения тем фактом, что компания намерена осуществлять заправку ракеты уже после того, как астронавты займут свои места в ракете. Заправку ракеты топливом эксперты рассматривают как «опасную операцию», которая не должна осуществляться, когда поблизости есть люди. В рамках программы Space Shuttle астронавты поднимались на борт космического корабля уже после заправки ракеты.

Но SpaceX намерена проводить заправку Falcon 9 после того, как астронавты займут свои места в капсуле Crew Dragon в верхней части ракеты. При этом она заявляет, что разработала надёжные процессы заправки и запуска, которые минимизируют риск для людей на борту. В то же время, она открыта для предложений относительно процедуры заправки.

Напомним, процедура заправки стала причиной взрыва ракеты Falcon 9 на стартовой площадке, который имел место в сентябре прошлого года. После проведённого расследования компания сделала выводы и устранила проблему, которая вызвала столь разрушительные последствия.

Источник: The Verge