В Египте с июня начнётся внедрение системы электронных виз

Министр туризма Египта Йехиа Рашед (Yehia Rashed) заявил, что с 1 июня в стране начнётся внедрение новой визовой системы. Она позволит любому туристу из любой точки мира подать заявку на получение электронной визы.

Кабинет министров Египта одобрил проект внедрения электронной визы в марте этого года, а фактическое внедрение новшества было запланировано на май. Однако, согласно заявлению министра, запуск новой системы переносится на один месяц.

Электронные визы могут быть получены и оплачены путешественниками заранее через онлайн-систему. Благодаря этому планируется ускорить процедуры иммиграции и прибытия в аэропортах.

Целью проекта является обновление паспортно-иммиграционной системы для обеспечения соответствия с новейшими паспортными системами по всему миру. Предполагается, что новая система будет способствовать снижению нагрузки на органы безопасности. Также она облегчит жизнь туристам, которые посещают Египет.

«Туристы смогут подать заявку на получение визы онлайн через штрих-код, который они получат. После одобрения заявки египетскими властями копия визы отправляется им в электронном виде», — заявил ранее министр связи и информационных технологий Египта.

Источник: Egypt Independent