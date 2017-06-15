В ЕС отменили плату за роуминг
Сегодня, 15 июня, вступило в силу ранее принятое решение об отмене платы за роуминг на территории Евросоюза. Теперь жители ЕС, путешествуя по всему Евросоюзу, могут звонить, обмениваться SMS и пользоваться мобильным интернетом по тем же тарифам, что и в стране их проживания.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг «историческим».
Goodbye #roaming! Historic day tomorrow as roaming charges in the #EU will become a thing of the past. My statement: https://t.co/KPlcnul3Er pic.twitter.com/RLo0s9UL0o
— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 14, 2017
Новые правила предусматривают, что граждане, которые путешествуют по Евросоюзу, смогут звонить, обмениваться текстовыми сообщениями и загружать данные с помощью мобильного интернета за ту же цену, что и у себя дома.
Еврокомиссия назвала отмену платы за роуминг одним из крупнейших достижений ЕС.
«Европейский Союз — это об объединении людей и облегчении их жизни. Отмена платы за роуминг — это настоящая история европейского успеха. Отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать сообщения и пользоваться мобильным интернетом по той же цене, которую они платят дома. Отмена платы за роуминг является одним из крупнейших и наиболее значимых достижений ЕС», — говорится в распространенном накануне заявлении Еврокомиссии.
В ЕК также сообщили, что институции ЕС работали вместе над этим вопросом в течение 10 лет.
Роуминг без дополнительной платы будет распространяться на людей, которые живут в Европе и путешествуют в другие страны ЕС для работы или отдыха. Он также будет введен в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии вскоре после 15 июня.
- Еврокомиссия объявила о планах отменить плату за роуминг еще летом 2015 года. Последний законодательный акт, необходимый для отмены за роуминг для жителей Евросоюза, был принят в апреле 2017 года.
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- Отмена платы за роуминг не распространяется на тарифы с безлимитным интернетом. С таких абонентов при превышении установленного лимита будет взиматься дополнительная плата.
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- В начале этого месяца НКРСИ сообщила об инициативе, которая должна удешевить украинский роуминг на территории Евросоюза, а после внедрения безвизового режима с ЕС президент Украины Петр Порошенко объявил о переговорах с ЕС касательно полной отмены платы за роуминг для украинцев