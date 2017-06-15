В ЕС отменили плату за роуминг

Сегодня, 15 июня, вступило в силу ранее принятое решение об отмене платы за роуминг на территории Евросоюза. Теперь жители ЕС, путешествуя по всему Евросоюзу, могут звонить, обмениваться SMS и пользоваться мобильным интернетом по тем же тарифам, что и в стране их проживания.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг «историческим».

Goodbye #roaming! Historic day tomorrow as roaming charges in the #EU will become a thing of the past. My statement: https://t.co/KPlcnul3Er pic.twitter.com/RLo0s9UL0o — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 14, 2017

Новые правила предусматривают, что граждане, которые путешествуют по Евросоюзу, смогут звонить, обмениваться текстовыми сообщениями и загружать данные с помощью мобильного интернета за ту ​​же цену, что и у себя дома.

Еврокомиссия назвала отмену платы за роуминг одним из крупнейших достижений ЕС.

«Европейский Союз — это об объединении людей и облегчении их жизни. Отмена платы за роуминг — это настоящая история европейского успеха. Отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать сообщения и пользоваться мобильным интернетом по той же цене, которую они платят дома. Отмена платы за роуминг является одним из крупнейших и наиболее значимых достижений ЕС», — говорится в распространенном накануне заявлении Еврокомиссии.

В ЕК также сообщили, что институции ЕС работали вместе над этим вопросом в течение 10 лет.

Роуминг без дополнительной платы будет распространяться на людей, которые живут в Европе и путешествуют в другие страны ЕС для работы или отдыха. Он также будет введен в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии вскоре после 15 июня.

Источник: BBC и meduza