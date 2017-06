В ЕС отменили плату за роуминг

Сегодня, 15 июня, вступило в силу ранее принятое решение об отмене платы за роуминг на территории Евросоюза. Теперь жители ЕС, путешествуя по всему Евросоюзу, могут звонить, обмениваться SMS и пользоваться мобильным интернетом по тем же тарифам, что и в стране их проживания.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг «историческим».

Goodbye #roaming! Historic day tomorrow as roaming charges in the #EU will become a thing of the past. My statement: https://t.co/KPlcnul3Er pic.twitter.com/RLo0s9UL0o

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 14, 2017