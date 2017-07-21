В Эстонии начали тестировать систему доставки почты Robovan на основе минивэна Mercedes-Benz и автономных колесных роботов Starship Technologies

Эстонская почтовая компания Eesti Post (Omniva) запустила в Таллинне пилотный проект доставки посылок с помощью почтовых роботов Starship и специализированных минивэнов Mercedes-Benz Robovan.

Отметим, что концепция Robovan, объединяющая средства доставки последней мили (минироботы) и транспорт с более широким диапазоном действия (минивэн) была совместно представлена в сентябре 2016 года компаниями Starship Technologies и Mercedes-Benz Vans.

Шестиколесные роботы способны передвигаться автономно (с опциональным контролем со стороны оператора) в радиусе порядка 3 км от минивэна. После доставки очередной посылки робот возвращается к «базе» за следующей, управляют всем процессом специальные алгоритмы, которые выбирают оптимальные маршруты передвижения. Отметим, что проект стал возможен благодаря принятию парламентом Эстонии законов, позволяющих роботам-курьерам перемешаться по тротуарам.

Тестирование в Таллинне продлится два месяца, в нем будет задействован один минивэн Mercedes-Benz Robovan и восемь колесных роботов Starship. По итогам пилотного проекта в Omniva надеются получить ответ, насколько полезными могут быть новые технологии в доставке почтовых отправлений. По смелой оценке отдельных представителей проекта в Эстонии уже через 10 лет роботы смогут взять на себя до 80% логистики в пределах последней мили.

Напомним, что роботы Starship Technologies неоднократно использовались в различных тестовых проектах по доставке разнообразных товаров, включая посылки в Лондоне и пиццу в Гамбурге.

Источник: Postimees