В этом году Apple выпустит новые профессиональные модели iMac

В дополнение к новым «переосмысленным» компьютерам Mac Pro до конца этого года компания Apple намерена выпустить и профессиональные модели компьютеров iMac.

«У нас большие планы относительно iMac. Мы собираемся приступить к созданию конфигураций iMac, в частности, с учетом требований профессиональных пользователей», — заявил вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер (Phil Schiller).

Пока что Apple не уточняет, какими будут конфигурации новых iMac, хотя некоторые сведения всё же удалось узнать. Устройства модельного ряда 2017 года точно не получат сенсорных дисплеев. Как заявил Фил Шиллер, сенсорный ввод не нужен пользователям, они больше заинтересованы в производительности, ёмкости хранилища и расширяемости.

Хотя это заявление противоречит другим решениям Apple. Например, в недавно представленных ноутбуках MacBook Pro, ориентированных на профессиональных пользователей, имеется дополнительная сенсорная панель Touch Bar. В то же время пользователи этих устройств жаловались на малое время автономной работы, недостаточную производительность и нехватку традиционных интерфейсных портов, таких как USB.

Дополнительно отмечается, что iMac является наиболее популярным компьютером Apple среди профессиональных пользователей. Mac Pro и MacBook Pro уступают моноблоку в популярности.

Точные сроки выпуска новых моделей iMac пока не сообщаются.

Источник: The Verge