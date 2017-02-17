В этом году ожидается выпуск новой Apple TV с поддержкой видео 4K и HDR

Ресурс Bloomberg рассказал о планах компании Apple относительно дальнейшего развития приставки Apple TV. По данным источника, модель пятого поколения получит поддержку воспроизведения контента в разрешении 4K и «более ярких цветов». Очевидно, речь идёт о функции HDR, которая в последнее время активно внедряется в 4K телевизорах. По данным Bloomberg, выпуск новой модели Apple TV может состояться в этом году.

Источник больше не поделился какими-либо сведениями о возможных функциях и возможностях Apple TV пятого поколения, но предоставил дополнительные сведения о предыдущих решениях Apple, связанных с Apple TV. Ранее компания планировала заменить кабельную приставку стриминговым телевизионным устройством. Также она рассматривала возможность выпуска игрового контроллера, который позволил бы Apple TV конкурировать с Xbox или PlayStation. Вместе с тем, у нынешней консоли были прототипы с коаксиальным подключением, которые могли бы выполнять функции кабельных приставок и позволяли управлять всем телевизионным интерфейсом. Apple намеревалась взимать плату со зрителей, а затем планировала делиться полученным доходом с кабельными операторами и медиа компаниями.

По данным Bloomberg, у компании имеются грандиозные планы относительно Apple TV, но в реальности они сдерживаются достаточно агрессивной политикой Apple, нацеленной на получение прибыли. Иными словами, компания могла бы сделать устройство с дополнительными функциями и возможностями, которое принесло бы меньше прибыли, но вместо этого предпочитает выпускать менее функциональные решения с большей маржой. Например, поддержку 4K можно было бы внедрить и в модели четвёртого поколения, но это потребовало бы использования более производительного и дорогого процессора, что в свою очередь, вызвало бы снижение прибыльности.

Недавно бывший глава телевизионного направления Amazon Fire TV Тимоти Д. Твердал перешел работать в Apple. Он возглавит команду Apple TV и будет отчитываться перед вице-президентом Apple Грегом Джосвяком. Результаты его работы будут видны уже в Apple TV нового поколения.

Источник: The Verge