В Европе хотят ужесточить правила приватности для мессенджеров и интернет-сервисов

Европейская комиссия предлагает внедрить новые правила приватности, которые будут более соответствовать нынешним реалиям интернета. В частности, правила, действующие для телекоммуникационных операторов, планируется расширить и на «новых провайдеров электронных коммуникационных сервисов». Речь идёт о сервисах WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage, Viber и др.

Если новые правила будут утверждены, то указанные сервисы и приложения будут ограничены в возможности использования персональных данным пользователей. IT-компании, осуществляющие свою деятельность в ЕС, должны будут гарантировать конфиденциальность голосовых, текстовых и электронных сообщений пользователей. Таким образом, почтовый сервис Gmail и другие подобные не смогут демонстрировать рекламу, релевантную контенту сообщений (если только пользователь добровольно не разрешит это).

В то же время организация ETNOA (European Telecommunications Network Operators’ Association) полагает, что для её участников будут действовать более строгие ограничения, чем для интернет-компаний. В организации также считают, что обновлённые правила будут сдерживать будущие технологии, ограничивая возможность использования данных о расположении в подключенных к интернету автомобилях, устройствах интернета вещей и мобильных приложениях.

Вместе с тем, новые правила приватности позволят открыть и новые возможности в бизнесе для телекоммуникационных операторов. Например, они смогут использовать метаданные для предоставления дополнительных сервисов, например, предоставления данных о своём расположении транспортным компаниям или городским службам, что позволит более точно планировать инфраструктуру. Но в таком случае пользователи должны будут дать своё согласие на использование данных.

ЕС также предлагает рационализировать правило, требующее выводить уведомление на сайте или в сервисе об использовании куки-файлов. В то время как чиновники ЕС полагают, что это позволит пользователям более полно контролировать свою приватность, представители рекламной отрасли придерживаются иной точки зрения. Они уверяют, что это лишь внесёт дополнительную неразбериху, когда пользователям будет необходимо постоянно реагировать на выводимые уведомления об использовании куки-файлов.

Вместе с тем, некоторые пункты, касающиеся приватности, не попали в предлагаемые правила. Например, одно из ранних предложений предусматривало полное отключение куки в браузерах по умолчанию. Также предлагалось позволить гражданам ЕС обращаться в суд в случае нарушения правил приватности. В нынешней редакции таких предложений уже нет.

В любом случае, пока что речь идёт лишь о предложениях. К моменту их принятия и утверждения они ещё могут быть существенно изменены после многочисленных дебатов.

Источник: Engadget