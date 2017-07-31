В Европе стартовало производство электрического грузовика Fuso eCanter с грузоподъемностью до 3 тонн и дальностью хода до 100 км

На заводе Mitsubishi Fusо в португальском местечке Трамагал 27 июля состоялось знаменталеьное событие, на котором присутствовал сам Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза. В производство был запущен первый в мире среднетоннажный грузовик на электротяге — Fuso eCanter.

Мировая премьера предсерийного среднетоннажника Fuso eCanter состоялась осенью прошлого года на автосалоне в Ганновере IAA 2016. В мае 2017 года выпуск машины стартовал на японском заводе в Кавасаки, сразу после запуска сети зарядных станций. И вот теперь дан старт европейскому производству.

Электрический грузовик Fuso eCanter грузоподъемностью от 2 до 3 тонн, в зависимости от кузова и применения, может проехать без подзарядки до 100 км. Машина питается от шести литий-ионных батарей емкостью 13,8 кВтч каждая.

Fuso eCanter проходил потребительские испытания в Германии и Португалии в течение 2014–2017 гг. Тесты показали, что экономия при эксплуатации, по сравнению с дизельным аналогом, достигает €1000 на 10 тыс. км.

Источник: Autocentre.ua