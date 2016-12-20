В Facebook Messenger появились групповые видеозвонки, в которых одновременно могут участвовать до 50 человек

Социальная сеть Facebook объявила о запуске групповых видеозвонков на 50 человек в своем приложении Messenger. Она уже доступна владельцам устройств под управлением операционных систем iOS и Android по всему миру. Одновременно было выпущено соответствующее обновление, которое добавляет групповые видеозвонки в настольную версию приложения Messenger.

Если число участников видеоконференции не превышает шести человек, то в окне приложения сеткой отображаются видеопотоки каждого из них. Можно также использовать альтернативную «карусельную» схему, как в Hangouts, с выделением «докладчика». К слову, после превышения лимита в шесть человек данная схема используется по умолчанию. То есть, приложение динамически меняет видеопотоки в зависимости от того, кто говорит в конкретный момент времени.

Нынешнее обновление делает Facebook Messenger лучшим потребительским решением для групповых видеовстреч. В конкурирующих потребительских версиях Google Hangouts и Microsoft Skype максимальное число пользователей, которые могут одновременно участвовать в видеоконференциях, ограничено 10 особями. Нынешнее обновление является отличным дополнений к функции видеозвонков, которую Facebook Messenger получил весной прошлого года. До этого функциональность приложения по части обеспечения связи ограничивалась передачей текстовых сообщений и голосовыми звонками.

Соцсеть явно ориентируется не только на потребительский сегмент, но и на корпоративный, стремясь объять как можно больше. Не так давно компания запустила специальную версию для бизнеса под названием Facebook Workplace, а офисные работники, как известно, проводят большую долю своего времени, решая рабочие моменты посредством дистанционного общения и видеоконференций. Но Facebook не одинока в своих стремлениях. Более того, конкуренты не дремлют. На прошлой неделе Slack опередил Facebook, запустив видеозвонки в собственном мессенджере, пользующемся особой популярностью в корпоративном сегменте. В мобильном сегменте расслабиться Facebook не дает Snapchat, который добавил функцию видеозвонков еще в начале этого года, тогда как принадлежащий соцсети WhatsApp сделал видеозвонки общедоступными только в прошлом месяце. Тем не менее, ресурсы и возможности позволили Facebook опередить многих других игроков, которые все еще работают над внедрением этой функциональности.

Разработчики особо подчеркивают, что в ходе видеовстреч пользователи могут без ограничений пользоваться другими функциями мессенджера: отправлять тестовые сообщения, стикеры и анимированные изображения. Кроме того, пользователей iOS ждет приятный бонус: живые фильтры-маски, как в Snapchat. Причем маски от Facebook смогут не только воспроизводить эмоции и выражения лица пользователя в реальном времени, но и предложат дополнительные возможности благодаря поддержке технологий дополненной реальности. Точные сроки доступности этой функции на Android компания не называет, ограничиваясь абстрактной фразой «скоро».

Источник: The Verge и Facebook