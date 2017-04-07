В Facebook Messenger появился виртуальный помощник с искусственным интеллектом M

Разработанный компанией Facebook интеллектуальный виртуальный помощник с искусственным интеллектом, который называется просто M, теперь будет появляться в разговорах Messenger и приставать предлагать пользователю помощь и различные советы. Об этом говорится на сайте компании.

Функциональность доступна владельцам устройств под управлением операционных систем iOS и Android, но пока только в США. В другие регионы сервис придет в ближайшие месяцы, заверили разработчики. Отметим, что компания приступила к тестированию виртуального помощника M в своем приложении для обмена сообщениями Messenger еще в декабре и теперь, похоже, готова к его публичному дебюту.

Messenger M Опубліковано Facebook 5 квітня 2017 р.

Анализируя содержимое разговоров и отслеживая конкретные слова, ИИ-система, лежащая в основе M, активирует соответствующие функциональные возможности. Текущий список этих самых возможностей включает отправку стикеров от имени пользователя, выставление счетов посредством Messenger, вызов такси посредством сервиса Uber или Lyft, проведение опросов среди участников группового чата, отправка данных о местоположении друзьям из списка контактов и еще кое-какие мелкие функции.

Как уже отмечалось выше, M может искать различные ключевые слова. Предположив, что у вас намечается встреча с другом, ассистент сразу же предложит свою помощь в ее организации. К слову, все рекомендации от M будут выводится прямо в окне чата, но при этом они отмечены логотипом ассистента, чтобы их можно было легко отличить от обычных сообщений. Чтобы выполнить то или иное действие, предложенное ассистентом, достаточно одного касания по сенсорному экрану смартфона.

Справедливости ради отметим, что об официальном запуске ассистента Facebook по прозвищу M в данном случае речи не идет. Сервис по-прежнему находится на этапе закрытого бета-тестирования. Его разработка началась еще летом 2015 года, причем продукт разработался как полностью независимый виртуальный помощник, управляемый системой искусственного интеллекта, которая специально обучена и подконтрольна группе специалистов. В обязанности последних входит постоянный контроль над работой системы и внесение соответствующих изменений с целью улучшения работы используемых M алгоритмов машинного обучения. Кроме того, команда разработчиков также была уполномочена вмешиваться в работу системы в тех случаях, когда это необходимо. То есть, полная версия ассистента M требует огромных ресурсов и ее сроки релиза пока неизвестны.

Полезные рекомендации M в Messenger – это, вероятнее всего, первые плоды бета-тестирования сервиса. Последние 18 месяцев анализа огромных объемом данных переписок и запросов не прошли в пустую и теперь Facebook может спокойно доверить M выполнение самых простых задач. Все это является расширением амбициозных планов соцсети по созданию высокоинтеллектуальных ботов, способных понимать и общаться с человеком на равных.

В приложении Messenger это будет не универсальный ИИ для самых разных задач вроде перевода английского на мандаринский и сортировки фотографий по содержимому, а скорее простой способ сделать разговоры удобнее и продуктивнее. Разумеется, если вы в принципе не заинтересованы и не хотите, чтобы какие-то там боты лезли в переписка, да еще и приставали со своими советами, функциональность всегда можно отключить в настройках приложения. Кроме того, рекомендации M можно настроить, отключить лишь те, которые неактуальны. То есть, стикеры можно отключить, а вот возможность вызова Uber оставить.

Источник: Facebook