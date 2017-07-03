В Германии принят закон, обязывающий соцсети удалять материалы оскорбительного характера

Парламент Германии одобрил закон, по которому Facebook, YouTube и другие крупные социальные сервисы обязываются удалять записи оскорбительного и ненавистнического характера. За нарушение этого требования предусмотрен крупный штраф.

Согласно закону, площадки с аудиторией больше двух миллионов пользователей должны удалять незаконный или недостоверный контент в течение 24 часов. Если этого не произойдёт, компании могут оштрафовать на €50 млн, а ответственных менеджеров — на €5 млн. В сомнительных случаях крупным соцсетям позволят провести оценку записи в течение 7 дней. По принятому документу администраторы и модераторы сайтов должны удалять записи с разжиганием ненависти, клеветой, личной информацией или оскорблениями в адрес религии.

Представители Facebook и Google уже раскритиковали закон и предупредили, что он может угрожать свободе слова. В соцсети заявили, что для борьбы с ненавистью нужны совместные усилия общества и правительства, а документ в его нынешнем виде «не приведёт к решению этой важной социальной проблемы». По мнению правозащитников, владельцы площадок будут удалять двусмысленные посты, опасаясь крупного штрафа. Также Facebook раскритиковала законопроект, обвинив немецкие власти в перекладывании ответственности на частные компании.

В марте 2017 года законопроект предложил федеральный министр Германии Хайко Маасом (Heiko Maas). Автор уверен, что без политического давления сайты и соцсети не начнут выполнять обязательства по удалению незаконного контента. В апреле проект поддержало правительство Германии. Закон вступит в силу в октябре 2017 года.

Источник: tjournal