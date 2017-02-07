В GFXBench замечен смартфон ASUS ZenFone 4 с 6 ГБ ОЗУ и экраном QHD диагональю 5,7 дюйма

С момента анонса смартфонов высшего уровня ASUS ZenFone AR и ZenFone 3 Zoom (на заглавном изображении) на недавней CES 2017 прошло чуть больше месяца, а тайваньский производитель уже готовит к выходу следующий смартфон – ZenFone 4. За последние несколько недель было несколько утечек, связанных с предстоящей премьерой ASUS ZenFone 4, которая должна состояться на выставке MWC 2017 в конце этого месяца. Судя по недавнему результату тестирования устройства в GFXBench, ZenFone 4 вполне может оказаться следующим флагманским смартфоном ASUS, временным окном для выпуска которого изначально называли май.

Как видно на иллюстрации, основой смартфона служит прошлогодняя SoC Snapdragon 820. Оперативной и флэш-памяти в устройстве будет 6 и 64 ГБ соответственно. Экран, которым оснащен аппарат, имеет диагональ 5,7 дюйма и характеризуется разрешением 2560х1440 пикселей. Из результата теста в GFXBench также известно, что разрешение камер смартфона составит 21 и 8 Мп, а роль ОС отведена Android 7.0 Nougat.

Основываясь на опыте прошлых лет, можно смело предполагать, что будет несколько версий ASUS ZenFone 4, отличающихся объемами памяти и, возможно, однокристальными платформами.

Источник: The Android Soul