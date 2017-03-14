В Gmail теперь можно посылать и получать деньги в виде почтового вложения (пока только в США)

Компания Google объявила, что с сегодняшнего дня пользователи электронной почты Gmail смогут посылать и получать деньги прямо в веб-версии и приложении для платформы Android.

По словам представителей сервиса, отсылать и получать деньги теперь так же просто, как отсылать или получать любое другое почтовое вложение (файл, фотографию, видео и т.д.). Достаточно нажать на кнопку «вложение»/»attachment» и выбрать, хотите вы отправить или запросить средства у другого адресата.

Любой пользователь Gmail может получить или запросить средства непосредственно из приложения, без необходимости установки дополнительных платежных и банковских приложений. Полученные средства можно будет сразу перевести на личный банковский счет. При этом операции перевода и получения средств будут проводиться без комиссии, то есть бесплатно для обоих участников процесса.

Отметим, что возможность пересылки и получения денег начнет работать с сегодняшнего дня в веб-версии и Android-приложении Gmail, однако только для пользователей из США.

Источник: Google