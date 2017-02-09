В Google научили нейронную сеть «восстанавливать» детали изображений с низким разрешением

Команда исследователей Google Brain разработала нейронную сеть, способную «восстанавливать» детали изображений с очень низким разрешением.

Процесс «восстановления» происходит в два этапа. Сначала система пытается понять, что именно изображено на картинке. Для этого она перебирает имеющиеся изображения в высоком разрешении, сжимает их и ищет сходства. Затем нейронная сеть подбирает элементы, которые, по ее «мнению», наиболее правдоподобны для обрабатываемого изображения, и пытается воссоздать из них цельную картину.

Говоря простым языком, сначала нейросеть определяет, что на кадре, скорей всего, изображено лицо, а затем предполагает, что коричневые пиксели на исходной картинке — это волосы, и банально дорисовывает «шевелюру».

Разумеется, что сгененированная таким образом картинка — не настоящая, а всего лишь наиболее вероятный результат. Результат, который, однако, даже несмотря на возможные неточности, действительно впечатляет. Так, благодаря нейронной сети можно в общих чертах понять, что «скрывается» под набором разноцветных квадратиков:

Картинку, крайнюю слева, «скормили» нейросети, по центру — уже «восстановленное» изображение. Оригинал находится справа

Другие примеры «работ» нейронной сети можно просмотреть тут.

Что касается потенциального использования этой технологии, то о будущем алгоритма в Google Brain не сообщили. Но журналисты предполагают, что технология воссоздания изображений может пригодиться при выслеживании преступников, которые попали на запись камеры видеонаблюдения. Хотя до точного опознавания (как это часто происходит во многих детективных сериалах) еще далеко, тем не менее система вполне может дать некоторые важные зацепки о личности подозреваемого, например, его цвете кожи и половой принадлежности.

Источник: Engadget